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Forum des associations Salle omnisports Rémalard en Perche

Forum des associations Salle omnisports Rémalard en Perche samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Salle omnisports

Adresse : Place Castle Cary (Rémalard)

Ville : 61110 Rémalard en Perche

Département : Orne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Rémalard en Perche

Forum des associations

Salle omnisports Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée !   .

Salle omnisports Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie  

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche

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