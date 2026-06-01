Forum des associations Salle omnisports Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Forum des associations

Salle omnisports Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

À la salle omnisports place Castle Cary à Rémalard plus de 30 activités pour bien préparer votre rentrée ! .

Salle omnisports Place Castle Cary (Rémalard) Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

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English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-06-01 par OT CdC Coeur du Perche