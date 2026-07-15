Ouverture du musée la fabrique Musée de La Fabrique Sainte-Sigolène
mercredi 5 août 2026 · Musée de La Fabrique · Sainte-Sigolène
Informations pratiques
Sainte-Sigolène
Ouverture du musée la fabrique
Musée de La Fabrique 6 rue des Riouzes Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Venez découvrir le métier de tisseurs ainsi que les débuts du plastique.
Vous verrez fonctionner les métiers à tisser et les soudeuses plastiques.
Vidéo projetée de 25 minutes retraçant l’évolution de Sainte-Sigolène et des communes voisines.
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Musée de La Fabrique 6 rue des Riouzes Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 17
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English :
Come discover the craft of weaving and the early days of plastic.
You’ll see looms and plastic welding machines in action.
A 25-minute video presentation tracing the history of Sainte-Sigolène and its neighboring towns.
L’événement Ouverture du musée la fabrique Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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