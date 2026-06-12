OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026 Saugues dimanche 14 juin 2026.

Saugues

OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026

Circuit moto-cross Saugues Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-05 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30

Le terrain de cross sera ouvert à plusieurs dates tout au long de l’été.

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Circuit moto-cross Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauguesmotoclub@gmail.com

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English :

The cross-country course will be open on several dates throughout the summer.

L’événement OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026 Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier