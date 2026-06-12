OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026 Saugues
OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026 Saugues dimanche 14 juin 2026.
Saugues
OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026
Circuit moto-cross Saugues Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-05 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-30
Le terrain de cross sera ouvert à plusieurs dates tout au long de l’été.
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Circuit moto-cross Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sauguesmotoclub@gmail.com
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English :
The cross-country course will be open on several dates throughout the summer.
L’événement OUVERTURE DU TERRAIN DE CROSS SAISON ÉTÉ 2026 Saugues a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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