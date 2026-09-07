Ouverture exceptionnelle du château Hériot, Château Hériot, Essoyes

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du château Hériot 19 et 20 septembre Château Hériot Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte libre avant travaux de restauration.

Château Hériot rue Gambetta 10360 Essoyes Essoyes 10360 Aube Grand Est 0651363638 Simple propriété, Zacharie, Olympe Hériot, l’achète en 1890 et fait édifier un château.

La famille Hériot est une famille essoyenne.

L’aîné des fils Charles Auguste fut un des fondateurs des Grands Magasins du Louvre. Personnalité représentative de son temps, il devint, un des personnages principal du roman de Zola «Au bonheur des Dames».

Zacharie, Olympe militaire de carrière fut maire d’Essoyes en 1892 et conseiller général en 1893. Élections sans lendemain, puisqu’il démissionne des deux mandats en 1894.

Sa fille Virginie, passionnée de mer et de bateaux fut championne olympique et nommée Ambassadrice de la Marine Française.

Le château Hériot fut racheté par la commune en 1936 pour abriter l’école communale. Les écuries sont transformées en « Maison de la Vigne ». parking

Découverte libre

©FabriceDevaud