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Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse

samedi 19 septembre 2026 · Village de Creysse · Creysse

Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Creysse
Adresse
46600 Creysse
Ville
46600 Creysse
Département
Lot
Tarif
Gratuit.

Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse 19 et 20 septembre Village de Creysse Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le moulin à eau de Creysse à travers une vidéo expliquant son fonctionnement, un parcours photographique et de nombreuses anecdotes qui retracent son histoire et son rôle dans la vie locale.

Village de Creysse 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie 06 95 31 21 03 Situé sur les rives de la Dordogne dans le département du Lot, le village de Creysse est une ancienne place forte de la vicomté de Turenne, bénéficiant d’un patrimoine remarquable datant des XIIe, XVe et XVIIe siècles. Grâce à son emplacement stratégique sur un éperon rocheux entre les berges de la Dordogne et le ruisseau du Cacrey, il était une forteresse redoutable au Moyen Âge. Parking gratuit.
Venez découvrir le moulin à eau de Creysse grâce à une vidéo explicative de son fonctionnement, à un parcours photos, à des anecdotes.

©Malika Turin

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