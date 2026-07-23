Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse 19 et 20 septembre Village de Creysse Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez le moulin à eau de Creysse à travers une vidéo expliquant son fonctionnement, un parcours photographique et de nombreuses anecdotes qui retracent son histoire et son rôle dans la vie locale.

Village de Creysse 46600 Creysse Creysse 46600 Lot Occitanie 06 95 31 21 03 Situé sur les rives de la Dordogne dans le département du Lot, le village de Creysse est une ancienne place forte de la vicomté de Turenne, bénéficiant d’un patrimoine remarquable datant des XIIe, XVe et XVIIe siècles. Grâce à son emplacement stratégique sur un éperon rocheux entre les berges de la Dordogne et le ruisseau du Cacrey, il était une forteresse redoutable au Moyen Âge. Parking gratuit.

Venez découvrir le moulin à eau de Creysse grâce à une vidéo explicative de son fonctionnement, à un parcours photos, à des anecdotes.

©Malika Turin