Visite libre de l’église Saint-Germain, Église Saint-Germain, Creysse

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Germain 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Lot

Gratuit. tel : 05.65.32.22.18 (mairie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

⛪ Venez découvrir l’église Saint-Germain de Creysse

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour explorer librement ce lieu de culte chargé d’histoire. Une belle occasion de (re)découvrir un patrimoine local dans un cadre paisible.

Église Saint-Germain Rue de la Rivière, 46600 Creysse, France Creysse 46600 Lot Occitanie Édifice du XIIe siècle, formé de l’ancienne chapelle castrale à laquelle a été réunie l’ancienne salle de justice, modifié aux XVe et XVIIIe siècles. La réunion des deux parties a été réalisée au début du XVIIe siècle, à partir du percement d’une large arcade en plein cintre dans le mur séparant les parties. La nef aboutit à un chœur trapézoïdal, à chevet plat. Deux absidioles sont accolées à la façade Est, construites sur plan semi-circulaire, voûtées en cul de four et couvertes en lauzes. La façade sud s’ouvre par un portail roman surmonté d’une voussure en plein cintre. Le pignon est percé de trois arcades, chacune contenant une cloche. La charpente a été refaite au XVe siècle, et est constituée de chevrons portant ferme.

⛪ Venez découvrir l’église Saint-Germain de Creysse

© PAH Cauvaldor