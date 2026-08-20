Ouverture libre en continu des collections, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère
Informations pratiques
Ouverture libre en continu des collections 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Aboville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026, les Journées du Patrimoine reviennent et le musée vous accueillera tout le week-end !
Entrée libre et gratuite pour tous au musée de 10h à 17h30 en continu
non-accessible aux personnes à mobilité réduite
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
Le samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre 2026, les Journées du Patrimoine reviennent et le musée vous accueillera tout le week-end !
©JP Bellavoine
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