Ouverture médiathèque Médiathèque Saint-Jeures

Ouverture médiathèque

Médiathèque Le bourg Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 15:30:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

Date(s) :

2026-02-20

A l’occasion de l’ouverture de la toute nouvelle et belle médiathèque du village, un spectacle théâtralisé vous est offert, conté par Mylène Lagneau et mis en musique par Maxime Debunne-Richard. Conte d’hiver par la Compagnie Belugueta. Dès 5 ans.

.

Médiathèque Le bourg Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10 info@mediatheques-hautlignon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the opening of the village’s beautiful new media library, we’re offering a theatrical show, narrated by Mylène Lagneau and set to music by Maxime Debunne-Richard. Winter tale by Compagnie Belugueta. Ages 5 and up.

L’événement Ouverture médiathèque Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon