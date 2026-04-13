Ouverture nocturne du musée Carnavalet, Musée Carnavalet – histoire de Paris, Paris

Ouverture nocturne du musée Carnavalet Samedi 23 mai, 18h00 Musée Carnavalet – histoire de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle des collections permanentes du musée Carnavalet

Musée Carnavalet – histoire de Paris 23 Rue de Sévigné, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0144595858 https://www.carnavalet.paris.fr Dans le parcours de visite, plusieurs espaces ont été créés : – deux salles d’introduction pour présenter Paris, ses symboles, ses données-clés et l’histoire de la création du musée et de ses donateurs. – en sous-sol, de nouvelles salles voient le jour pour exposer les collections allant du mésolithique (9.600-6.000 avant notre ère) jusqu’au milieu du XVIe siècle. Pour améliorer l’accueil de toutes et tous, un café-restaurant donnant sur les jardins est aménagé. La capacité d’accueil des espaces d’ateliers pour les groupes scolaires et adultes est multipliée par quatre par rapport à l’existant. L’accessibilité à tous, et notamment aux personnes en situation de handicap, est l’un des objectifs principaux du projet de rénovation. Des circulations adaptées avec ascenseurs et rampes ont été installées. Une démarche d’accessibilité universelle est développée dans l’ensemble du parcours permanent, avec l’élaboration de dispositifs de médiation attractifs et ludiques favorisant la mixité des publics. Dans une seconde étape un centre de ressources historiques, numériques et documentaires verra le jour. Il valorisera l’exploration et la fabrique collaborative autour de l’histoire, de l’archéologie et de la mémoire de Paris. Cet espace va permettre de donner plus largement accès aux 580.000 œuvres issues des collections de plusieurs départements : arts graphiques (dessins, estampes, affiches), photographies, objets d’histoire et de mémoire, cabinet de numismatique, fonds d’archives patrimoniales ainsi que les dossiers d’œuvres des collections du musée. Métro : ligne 1 : Arrêt Saint-Paul. ligne 5 : Arrêt Bréguet Sabin. ligne 7 : Arrêt Pont-Marie. ligne 8 : Arrêt Chemin Vert. Station Vélib’ : Station n° 3002 Saint-Gilles – Turenne. Station n°4010 Saint-Antoine – Sévigné. Bus : lignes 96 (Place des Vosges), 91 (Saint-Gilles – Chemin Vert), 29 (Place des Vosges), 69 (Saint-Paul), 76 (Saint-Paul).

Visite libre des collections permanentes

© Cyrille Weiner