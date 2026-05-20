EOS SESSION VOLUME 2 Peniche Marcounet Paris

À l’affiche : THE FAKE KLERE, JOLT et POP$.

Une programmation éclectique entre house, electronica, rock et uk garage.

Le cadre est posé, la musique est choisie, il ne manque plus que vous.

THE FAKE KLERE

JOLT

POP$

EOS Session revient avec une deuxième date le 22 mai sur la Péniche Marcounet!

Le vendredi 22 mai 2026

de 20h00 à 02h00

payant Billetterie : 8 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T20:00:00+02:00_2026-05-22T02:00:00+02:00

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



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