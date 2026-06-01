Ouverture vente des places de Braderie, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes
Ouverture vente des places de Braderie, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes samedi 13 juin 2026.
Ouverture vente des places de Braderie Samedi 13 juin, 10h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00
Braderie 2026 – ouverture de la vente des places – 13 juin à 10h.
L’édition 2026 de la braderie de Villejean aura lieu le 6 septembre de 8h à 18h.
L’ouverture de la vente des places aura lieu le samedi 13 juin de 10h à 13h.
L’emplacement coute 6€ (équivalent à une place de parking).
Après cette date, les places seront vendues à l’accueil de la MQV.
Pour plus d’informations : 02.99.59.04.02
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
Braderie 2026 – ouverture de la vente des places – 13 juin à 10h à 13h braderie
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