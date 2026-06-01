Ouverture vente des places de Braderie, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes

Ouverture vente des places de Braderie Samedi 13 juin, 10h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T13:00:00+02:00

Braderie 2026 – ouverture de la vente des places – 13 juin à 10h.

L’édition 2026 de la braderie de Villejean aura lieu le 6 septembre de 8h à 18h.

L’ouverture de la vente des places aura lieu le samedi 13 juin de 10h à 13h.

L’emplacement coute 6€ (équivalent à une place de parking).

Après cette date, les places seront vendues à l’accueil de la MQV.

Pour plus d’informations : 02.99.59.04.02

Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Braderie 2026 – ouverture de la vente des places – 13 juin à 10h à 13h braderie