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Ouvertures Morlaix

Ouvertures Morlaix vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 33 Place Charles de Gaulle

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Morlaix

Ouvertures

33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-10

Ouvertures départs et arrivés présente l’univers créatif de l’artiste et poète Mike Schertzer. Sa galerie-atelier, Poetry is disaster, est un véritable cabinet de curiosités ouvert à tous.   .

33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54 

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English : Ouvertures

L’événement Ouvertures Morlaix a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX

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