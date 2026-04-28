Morlaix

Ouvertures

33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-10

Ouvertures départs et arrivés présente l’univers créatif de l’artiste et poète Mike Schertzer. Sa galerie-atelier, Poetry is disaster, est un véritable cabinet de curiosités ouvert à tous. .

33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54

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English : Ouvertures

L’événement Ouvertures Morlaix a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX