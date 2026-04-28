Ouvertures Morlaix
Ouvertures Morlaix vendredi 10 juillet 2026.
Morlaix
Ouvertures
33 Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-10
Ouvertures départs et arrivés présente l’univers créatif de l’artiste et poète Mike Schertzer. Sa galerie-atelier, Poetry is disaster, est un véritable cabinet de curiosités ouvert à tous. .
33 Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 33 07 40 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ouvertures
L’événement Ouvertures Morlaix a été mis à jour le 2026-04-28 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Morlaix (Finistère)
- Le Petit-déj’ de La Virgule La Virgule Morlaix 5 mai 2026
- Marc’had noz Morlaix 7 mai 2026
- Histoire(s) Décoloniale(s) #Portraits croisés Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 9 mai 2026
- Dans le C(h)oeur de Mozart Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix 12 mai 2026
- Yann Tiersen [Electronic Set] Le Sew Morlaix Morlaix 13 mai 2026