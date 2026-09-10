Over-Connected Halle 6 Ouest Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 18:30 – 20:00

Gratuit : non 5 € Adulte, Etudiant, Senior

Dans le cadre de la Nantes Digital Week, les Diabolos Nantes proposent un spectacle-divertissement en collaboration avec Nantes Numérique Responsable. L’objectif est de s’amuser tout en apportant une touche de sensibilisation sur les problématiques liées à nos usages numériques.On osera rire sur les thèmes du numérique responsable comme :• la fracture numérique• l’infobésité• la désinformation• les dark patterns• les biais de confirmation• l’accessibilité• la diversité• l’impact environnementalNotre monde connecté est peuplé de toutes ces formes de communication qui, aujourd’hui, influencent nos avis et nos histoires de vie en flattant jusqu’à nos plus bas instincts.

Halle 6 Ouest Île de Nantes Nantes 44200

https://www.billetweb.fr/over-connected2



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