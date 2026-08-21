UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

Oxygène, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse

Oxygène, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Côte Pavée
Adresse
125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Oxygène Samedi 14 novembre, 16h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T16:00:00+01:00 – 2026-11-14T17:00:00+01:00

Samedi 14 novembre 16h
Médiathèque Côte pavée
Durée : 1h
Sur inscription au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Dans le cadre du Festival FREDD du film d’environnement.

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)