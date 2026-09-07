P.A.L (Pile à Lire), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing
samedi 10 octobre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing
Informations pratiques
P.A.L (Pile à Lire) Samedi 10 octobre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord
Gratuit, réservation conseillée. À partir de 14 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résous des mystères palpitants.
Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
En manque d’idées de lecture ? Rejoins notre club pour découvrir de nouveaux livres. Tu as déjà rempli ta pile à lire ? Viens partager tes coups de cœur avec les autres !
Freepik
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026