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P.A.L (Pile à Lire), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

samedi 10 octobre 2026 · Ludomédiathèque Colette · Tourcoing

P.A.L (Pile à Lire), Ludomédiathèque Colette, Tourcoing

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Ludomédiathèque Colette
Adresse
27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord
Tarif
Gratuit, réservation conseillée. À partir de 14 ans.

P.A.L (Pile à Lire) Samedi 10 octobre, 10h30 Ludomédiathèque Colette Nord

Gratuit, réservation conseillée. À partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Plonge dans des mondes fantastiques, vis des histoires d’amour émouvantes, explore des futurs dystopiques ou résous des mystères palpitants.

Ludomédiathèque Colette 27 avenue Roger Salengro 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Bourgogne Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecolette@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634300 »}] Métro – ligne 2 arrêt : Bourgogne
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