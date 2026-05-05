Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle

Du mercredi 29 septembre au vendredi 1er octobre 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-09-29 19:30:00

fin : 2027-10-01

Date(s) :

2027-09-29

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle. C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.

Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix. Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control.





. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses. Vous savez tout. On se dit à bientôt ? .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 23 54 64 contact@lartdutheatre.fr

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English :

Pablo Mira is still looking for a title for his show. Yes, he is. But at least he’s already found his theme.

L’événement Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille