Paddle sur l’étang de Berre Plage de la Romaniquette Istres

Istres

Paddle sur l’étang de Berre

Vendredi 10 juillet 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 24 juillet 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 20h.

Vendredi 21 août 2026 de 18h à 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Découvrez l’étang de Berre et ses rives lors d’une balade en Stand Up Paddle avec Istres Entressen Canoë Kayak. Le soir tombant, vous découvrirez cette activité, avec un moniteur passionné, en suivant les rives préservées de l’étang !

Vous apprendrez les bons gestes pour débuter en toute stabilité. Une fois à l’aise sur votre planche, vous pourrez profiter d’une agréable balade accompagnée à la découverte des magnifiques rives de l’étang de Berre. Une balade jalonnée de commentaires sur les caractéristiques de notre mer de Berre. .

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Discover the pond of Berre and its banks during a Stand Up Paddle trip with Istres Entressen Canoe Kayak. At night, you will discover this activity, with a passionate instructor, by following the preserved banks of the pond!

L’événement Paddle sur l’étang de Berre Istres a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme d’Istres