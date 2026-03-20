SUZANE + 1ère partie BLOWSOM Les Nuits d’Istres Pavillon de Grignan Istres

SUZANE + 1ère partie BLOWSOM Les Nuits d’Istres

Mercredi 8 juillet 2026 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 19h30. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Suzane vous donne RDV le 8 juillet à 21h, au pavillon de Grignan pour un concert exceptionnel ! 1ère Partie BLOWSOM

Certifiée disque d’or pour son premier album Toï Toï, nommée deux fois aux Victoires de la Musique (Artiste féminine en 2021 et lauréate Révélation Scène en 2020) et couronnée de succès en tournée (plus de 450 concerts au compteur et un premier Zénith de Paris à venir), Suzane, qui a quitté Avignon pour tenter sa chance à Paris, s’est imposée, en seulement quelques années, comme une figure incontournable de la scène française.



Sa force une plume incisive, des textes puissants et une présence scénique magnétique. Entre chanson française à tendance réaliste, sonorités électro et nouvelle pop, Suzane refuse les étiquettes et ne suit pas la tendance, elle la bouscule. Sa musique est un miroir tendu à la société, où l’intime devient universel. Sur scène, son terrain de jeu favori, elle incarne une énergie brute, viscérale, contagieuse. Suzane y transcende les codes et offre des shows d’une intensité rare.



N’oubliez pas que des places sont encore dispo. pour les autres concerts

Gaetan Roussel le 9 juillet à 21h

Kendji Girac le 10 juillet à 21h

Marine (gagnante de la Star Ac 2025) + 1ère partie Mathilda le 12 juillet à 21h .

Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Suzane invites you to an exceptional concert at the Pavillon de Grignan on July 8 at 9pm! part 1: BLOWSOM

L’événement SUZANE + 1ère partie BLOWSOM Les Nuits d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme d’Istres