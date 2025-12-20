Les Nuits d’Istres Pavillon de Grignan Istres

Les Nuits d’Istres

Du jeudi 9 au dimanche 12 juillet 2026. Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres Bouches-du-Rhône

C’est au cœur du magnifique Pavillon de Grignan que le festival Les Nuits d’Istres rythme les étés provençaux pour le plaisir de tous. 2026 marquera la 33e édition du festival des Nuits d’Istres.

Vos concerts

Jeudi 09 Juillet 2026 21h00 GAËTAN ROUSSEL

Vendredi 10 Juillet 2026 21h00 KENDJI GIRAC

Dimanche 12 Juillet 2026 21h00 MARINE + première partie



Après Cindy Lauper, Gotan Project, Brian Setzer’s, Vanessa Paradis, Iggy Pop, Patricia Kaas, Charles Trenet, James Brown, The Temptations, renaud, Veronique Sanson, Morcheeba, Tracy Chapman et bien d’autres (liste complète)… Les Nuits d’Istres au pavillon de Grignan devrait séduire, une fois encore, un vaste public et nous réserver des superbes instants de musique.



Lancées au début des années 1990, les Estivales d’Istres puis les Nuits d’Istres (depuis 2009) ont rapidement su trouver leur rythme et leur place au sein des nombreux festivals qui animent notre région en été. Un succès construit patiemment qui doit beaucoup à l’originalité de la programmation mais également au cadre offert par le Pavillon de Grignan qui favorise l’intimité entre le public et les artistes.



Infos pratiques

Buvette et petite restauration sur place

Ouverture des portes à 19h30 pour toutes les soirées début des concerts 21h

Accès PMR ( contacter l’Office de tourisme)



Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s in the heart of the magnificent Pavillon de Grignan that the Les Nuits d’Istres festival gives rhythm to the Provencal summers for the pleasure of all.

