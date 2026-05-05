Protège ton été Plage de la Romaniquette Istres

Istres

Protège ton été

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 17h. Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Rendez-vous pour les jeunes de 15 à 25 ans sur la plage de la Romaniquette pour une Journée de sensibilisation aux dangers des addictions

Près de 20 professionnels de santé, et de partenaires vont à la rencontre des jeunes sur la plage et proposent des stands et des ateliers de sensibilisation. Addictions (tabac, alcools, drogues..), alimentation, vie affective, mais aussi santé mentale et sexualité, seront les thèmes principalement abordés lors de cette journée.



Cet évènement à pour but de faire connaître les acteurs de la prévention santé, en proposant des stands éducatifs et ludiques, dans un cadre convivial et décontracté ! .

Plage de la Romaniquette Corniche de Suffren Plage de la Romaniquette Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

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English :

Rendezvous for young people aged 15 to 25 on the Romaniquette beach for a day to raise awareness of the dangers of addictions.

L’événement Protège ton été Istres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Istres