Course camarguaise Espace festif le Palio Istres

Istres

Course camarguaise

Samedi 9 mai 2026 à partir de 16h.

Abrivado à 11h. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Course camarguaise avec le Trophée de l’Avenir et la participation de plusieurs manades et raseteurs invités. L’événement inclut également un abrivado.

Venez assister à la course camarguaise avec le Trophée de l’Avenir. Au programme, des taureaux des manades Caillan (Djembe), Fabre-Mailhan (L’Antifo), Saint Leonard (Ferradou), des Chanoines (Gabian), Tiberio (Mandarin) et Saint Pierre (Le Gute). Les raseteurs invités sont Ameraoui Loïc, Benhammou Belkacem, Bernard Enzo, Denis Anthony, El Mahboub Youssef, Jaubert Florent, Lopez Florian et Manco Kelian. Un abrivado aura lieu à 11h Place Pasteur. .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 88 45 38

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English :

Camargue race with the Trophée de l’Avenir and the participation of several guest manades and raseteurs. The event also includes an abrivado.

L’événement Course camarguaise Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres