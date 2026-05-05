Micro-découvertes à Micro-Folie BRETAGNE CEC les heures claires Istres

Istres

Micro-découvertes à Micro-Folie BRETAGNE

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h30.

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 10h30. CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-14

Du portrait en costume traditionnel, aux métiers anciens en passant par l’icône Bécassine, les enfants découvrent une autre culture. Venez écouter la lecture de la bande dessinée L’enfance de Bécassine de Caumery, illustré par Joseph Porphyre Pinchon.

À partir de 4 ans | Durée 1h30 | Sur inscription .

CEC les heures claires Av. Radolfzell Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 29 51 00

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English :

From portraits in traditional costume, to ancient trades and the iconic Bécassine, children discover another culture. Come and listen to a reading of the comic strip L?enfance de Bécassine by Caumery, illustrated by Joseph Porphyre Pinchon.

L’événement Micro-découvertes à Micro-Folie BRETAGNE Istres a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme d’Istres