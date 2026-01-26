Initiation à la céramique avec Cécile Place Patricia Tranchand Istres

Initiation à la céramique avec Cécile

Samedi 7 mars 2026.

10h 12h30 et 13h30 16h30. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Après une rapide introduction aux différentes étapes de création, il vous sera proposé une gamme variée de pièces à réaliser bols, tasses, coupelles, petits pots…

Vous pourrez ainsi façonner un ou deux objets en utilisant la technique la plus adaptée, le colombin, le pincé, ou la plaque. Vous aurez ensuite la possibilité de personnaliser vos bols ou tasses en ajoutant des anses et en expérimentant différentes techniques pour leur donner une texture unique. .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a quick introduction to the different stages of creation, you will be offered a varied range of pieces to make: bowls, cups, small pots?

L’événement Initiation à la céramique avec Cécile Istres a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme d’Istres