AGENDA · Siaugues-Sainte-Marie
Paëlla & bal Siaugues-Sainte-Marie
samedi 3 octobre 2026 · Siaugues-Sainte-Marie
Informations pratiques
Siaugues-Sainte-Marie
Paëlla & bal
le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Paëlla organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers & bal organisé par les classards de Siaugues.
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le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A party organized by the Firefighters’ Association & a dance organized by the Siaugues veterans.
L’événement Paëlla & bal Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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