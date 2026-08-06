Informations pratiques

Siaugues-Sainte-Marie

Paëlla & bal

le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Paëlla organisée par l’Amicale des sapeurs pompiers & bal organisé par les classards de Siaugues.

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le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A party organized by the Firefighters’ Association & a dance organized by the Siaugues veterans.

L’événement Paëlla & bal Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier