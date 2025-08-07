Siaugues-Sainte-Marie

Fête de la Saint-Ferréol

Le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 09:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Traditionnelle Fête de la Saint-Férréol organisée par le Club des 2 Marais. Randonnée pédestre le matin avant le repas cuit au four banal sur la place du Foirail.

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Le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 20 95 jeanpays@orange.fr

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English :

Traditional Fête de la Saint-Férréol organized by the Club des 2 Marais. Hiking in the morning before a meal cooked in the communal oven on the Place du Foirail.

L’événement Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier