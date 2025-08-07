Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie
Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie lundi 21 septembre 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Fête de la Saint-Ferréol
Le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 09:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Traditionnelle Fête de la Saint-Férréol organisée par le Club des 2 Marais. Randonnée pédestre le matin avant le repas cuit au four banal sur la place du Foirail.
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Le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 20 95 jeanpays@orange.fr
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English :
Traditional Fête de la Saint-Férréol organized by the Club des 2 Marais. Hiking in the morning before a meal cooked in the communal oven on the Place du Foirail.
L’événement Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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