Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie
Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie vendredi 7 août 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Fête d’été
Le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Traditionnelle Fête d’été avec marché de producteurs, vide-greniers, spectacles… Organisée par le Comité des Fêtes & les Jeunes Siauguains.
.
Le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 23 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Traditional summer festival with farmers’ market, garage sale, shows… Organized by the Comité des Fêtes & les Jeunes Siauguains.
L’événement Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Siaugues-Sainte-Marie (Haute-Loire)
- Commémoration du 8 mai 1945 Monument aux Morts Siaugues-Sainte-Marie 15 mai 2026
- Fête de Boissières Siaugues-Sainte-Marie 24 juin 2026
- Fête du pain Les Farges Siaugues-Sainte-Marie 16 août 2026
- Fête de la Saint-Ferréol Siaugues-Sainte-Marie 21 septembre 2026
- Commémoration du 11 novembre 1918 Place du Général de la Fayette Siaugues-Sainte-Marie 11 novembre 2026