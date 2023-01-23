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Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie

Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie vendredi 7 août 2026.

Adresse : Le bourg

Ville : 43300 Siaugues-Sainte-Marie

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif :

Siaugues-Sainte-Marie

Fête d’été

Le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Traditionnelle Fête d’été avec marché de producteurs, vide-greniers, spectacles… Organisée par le Comité des Fêtes & les Jeunes Siauguains.
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Le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 23 68 

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English :

Traditional summer festival with farmers’ market, garage sale, shows… Organized by the Comité des Fêtes & les Jeunes Siauguains.

L’événement Fête d’été Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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