Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie
Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie mardi 15 décembre 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Quinzaine commerciale des commerçants
Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-12-15
Traditionnelle quinzaine commerciale. Animations dans les commerces du bourg. Tombola.
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Centre-bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 23 68
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English :
Traditional commercial fortnight. Entertainment in the village shops. Tombola.
L’événement Quinzaine commerciale des commerçants Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2021-01-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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