Fête du pain Les Farges Siaugues-Sainte-Marie
Fête du pain Les Farges Siaugues-Sainte-Marie dimanche 16 août 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Fête du pain
Les Farges Four banal Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 09:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Traditionnelle Fête du pain au four banal du village de Farges organisée par l’association Horizon Siaugues. Cuisson de pains dans le four banal. Buffet et Buvette. Réservation au 06 37 27 82 27 ou horizonsiaugues@gmail.com avant le 14 août.
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Les Farges Four banal Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Traditional bread festival in the village of Farges, organized by the Horizon Siaugues association. Bread baking in the communal oven. Buffet and refreshments. Reservations on 06 37 27 82 27 or horizonsiaugues@gmail.com before August 14th.
L’événement Fête du pain Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-08-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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