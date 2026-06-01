Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie Siaugues-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.

Siaugues-Sainte-Marie

Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie

le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

14 h concours de pétanque, 20h karaoké, 22h feu de la Saint-Jean et bal gratuit.

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le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr

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English :

2 p.m. pétanque competition, 8 p.m. karaoke, 10 p.m. Midsummer bonfire and free dance.

L’événement Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier