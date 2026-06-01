Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie Siaugues-Sainte-Marie
Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie Siaugues-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie
le bourg Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
14 h concours de pétanque, 20h karaoké, 22h feu de la Saint-Jean et bal gratuit.
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le bourg Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie.siauguestemarie@wanadoo.fr
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English :
2 p.m. pétanque competition, 8 p.m. karaoke, 10 p.m. Midsummer bonfire and free dance.
L’événement Feu de la Saint-Jean | Siaugues Ste Marie Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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