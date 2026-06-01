Concert chansons françaises | Siaugues Sainte Marie Siaugues-Sainte-Marie
Concert chansons françaises | Siaugues Sainte Marie Siaugues-Sainte-Marie vendredi 12 juin 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Concert chansons françaises | Siaugues Sainte Marie
Salle des petites canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Avec les chorales les Voix de Saint Romain et Joie de Vivre. Sous ala direction de Christophe Andrieux.
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Salle des petites canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
With the Voix de Saint Romain and Joie de Vivre choirs. Conducted by Christophe Andrieux.
L’événement Concert chansons françaises | Siaugues Sainte Marie Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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