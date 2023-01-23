Fête de Boissières Siaugues-Sainte-Marie
Fête de Boissières Siaugues-Sainte-Marie mercredi 24 juin 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Fête de Boissières
Boissières Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-24
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-24
On y trouve des concerts, des projections en plein air et/ou accompagnée de musiques improvisées. Mais aussi de quoi se restaurer, des soirées pizzas, le tout dans un lieu magnifique avec une vue imprenable sur les gorges de l’Allier.
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Boissières Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
There are concerts, open-air screenings and/or improvised music. But there’s also plenty to eat, including pizza evenings, all in a magnificent setting with a breathtaking view of the Allier gorges.
L’événement Fête de Boissières Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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