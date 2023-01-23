Siaugues-Sainte-Marie

Fête de Boissières

Boissières Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-24

On y trouve des concerts, des projections en plein air et/ou accompagnée de musiques improvisées. Mais aussi de quoi se restaurer, des soirées pizzas, le tout dans un lieu magnifique avec une vue imprenable sur les gorges de l’Allier.

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Boissières Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

There are concerts, open-air screenings and/or improvised music. But there’s also plenty to eat, including pizza evenings, all in a magnificent setting with a breathtaking view of the Allier gorges.

L’événement Fête de Boissières Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2023-01-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier