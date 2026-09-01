Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie

vendredi 18 septembre 2026 · Maison de la Nature de Parredon · Siaugues-Sainte-Marie

Informations pratiques

Siaugues-Sainte-Marie

Soirée | Brame du cerf

Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Soirée Brame du cerf (gratuit)

18H30 Présentation et échanges autour du

cerf et de son mode de vie, animés par les

membres de l’ACCA

19H30 Départ sur le terrain avec un ou

plusieurs points d’écoute

21H30 Retour à la maison de la nature

Casse-croûte offert

.

Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42

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English :

Deer roaring evening (free)

6:30 pm Presentation and discussion of deer

and its way of life, led by members of the

members of the ACCA

7:30 pm Departure for the field with one or more

listening points

9:30 pm Return to the Maison de la Nature

Snack offered

L’événement Soirée | Brame du cerf Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier