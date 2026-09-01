Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de la Nature de Parredon · Siaugues-Sainte-Marie
Informations pratiques
Siaugues-Sainte-Marie
Soirée | Brame du cerf
Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Soirée Brame du cerf (gratuit)
18H30 Présentation et échanges autour du
cerf et de son mode de vie, animés par les
membres de l’ACCA
19H30 Départ sur le terrain avec un ou
plusieurs points d’écoute
21H30 Retour à la maison de la nature
Casse-croûte offert
.
Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42
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English :
Deer roaring evening (free)
6:30 pm Presentation and discussion of deer
and its way of life, led by members of the
members of the ACCA
7:30 pm Departure for the field with one or more
listening points
9:30 pm Return to the Maison de la Nature
Snack offered
L’événement Soirée | Brame du cerf Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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