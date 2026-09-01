Informations pratiques

Siaugues-Sainte-Marie

Repas de la St Férréol

Place du forail Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

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Place du forail Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 20 95 jeanpays@orange.fr

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English :

L’événement Repas de la St Férréol Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier