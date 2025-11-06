Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie
Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie lundi 14 décembre 2026.
Siaugues-Sainte-Marie
Marché de Noël
Salle des P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-14 09:00:00
fin : 2026-12-14 18:00:00
Date(s) :
2026-12-14
Marché de Noël organisé par la commune avec au programme animations musicales et enfantines avec le Père Noël, de nombreux exposants et buvette et petite restauration sur place.
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Salle des P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42
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English :
Christmas market organized by the commune, with musical and children’s entertainment, Santa Claus, numerous exhibitors and refreshments and snacks on site.
L’événement Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-11-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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