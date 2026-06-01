Pagode de Coração Do Brasill, Maison de quartier de la Bottière, Nantes

Pagode de Coração Do Brasill Samedi 6 juin, 18h00 Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Le Pagode de Coração do Brasil vous invite à découvrir les Roda de Samba de Rio ! Dérivé du samba, le pagode trouve son origine à Rio de Janeiro, vers la fin des années 1970 et est maintenant joué et écouté dans tout le Brésil. Musique populaire par excellence, elle réunit toutes les générations. Des musiciens se retrouvent autour d’une table au milieu d’un public chaleureux, venu pour chanter en chœur, danser… sur un vaste répertoire de chansons brésiliennes soutenues par une rythmique envoûtante. Plus qu’une musique, c’est une fête qui s’improvise chaque fois que l’occasion se présente. Puisant dans le répertoire métissé de la chanson brésilienne, le groupe Pagode de Coração do Brasil transmet son énergie et sa bonne humeur aux rythmes des percussions, des mélodies du cavaquinho (petite guitare brésilienne), d’une guitare et des voix. Venez chanter et danser avec eux dans une ambiance conviviale pour un concert à la maison de quartier La Bottière.

Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert de Samba Pagode de Coração Do Brasil 15ansmq moisdespratiquesartistiques2026