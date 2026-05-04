Paint with me : portrait ou nu, à l’huile Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 10:00 – 17:00

Gratuit : non 80 € 80 € (matériel compris) Nous vous conseillons d’amener vos pinceaux.Réservation : https://www.lecoquillageetloreille-nantes.com/Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Adulte, Tout public

Le « Paint with me » est un format de cours qui offre plusieurs avantages, tant pour les personnes débutantes que pour les artistes avancés. Le concept permet de réaliser une toile, ici à l’huile, étape par étape, en parallèle du professeur qui vous montre les gestes et vous explique ses choix. Ce qui permet d’avancer en toute confiance et sérénité tout en apprenant la technique de l’huile.Ce format met également l’accent sur un apprentissage visuel. Il est souvent plus facile d’apprendre et de retenir des notions et une gestuelle propre à la technique en observant le professeur peindre en direct et de les reproduire immédiatement après. Bien qu’il y ait un modèle de base, l’interprétation personnelle n’est pas mise de côté, au contraire ! C’est un belle occasion de partager nos inspirations artistiques.Le « Paint with me » est idéal pour les personnes cherchant un apprentissage de l’huile sérieux tout en étant convivial. Programme :Nous aborderons d’abord la construction du dessin et des proportions principales, le schéma de départ nécessaire avant de poser les premières couches de peinture. Le format sera préparé avec une couleur moyenne, puis nous avancerons étape par étape, avec un médium adapté, d’une couche maigre à une couche plus grasse, de l’ensemble à la précision. Nous parlerons de la touche et des choix personnels que vous pouvez faire à chaque étape pour commencer à interpréter de façon personnelle le portrait. Si besoin, le matériel de base sera présenté (tubes, médium, solvant, pinceaux…) Bien que le cours soit collectif, chaque personne aura la possibilité d’être conseillée individuellement sur la technique ou les autres problématiques rencontrées comme le dessin, le mélange des couleurs, etc… 8 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacun.Tous niveauxAdos et adultes. Stage dirigé par Céline Normant

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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