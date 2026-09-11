Palais de la Bourse ; ce que les murs racontent – Portes ouvertes, PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · PALAIS DE LA BOURSE - Chambre de Commerce et d'Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence · Marseille

Informations pratiques

Palais de la Bourse ; ce que les murs racontent – Portes ouvertes 19 et 20 septembre PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez pousser les portes du Palais de la Bourse et pour découvrir l’histoire et l’architecture de la Première Chambre de commerce du monde.

PALAIS DE LA BOURSE – Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence Palais de la Bourse 9, la Canebière 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 39 34 73 http://www.ccimp.com Inauguré en 1860, le Palais de la Bourse abrite les services de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, la première Chambre de Commerce et d’industrie du monde, créée en 1599.

Venez pousser les portes du Palais de la Bourse et pour découvrir l’histoire et l’architecture de la Première Chambre de commerce du monde.

© Klarté / CCIAMP