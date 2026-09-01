Informations pratiques

Carcassonne

PALÉOGRAPHIE NIVEAU INTERMÉDIAIRE

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-07 14:30:00

fin : 2027-01-07 16:00:00

Date(s) :

2027-01-07

La paléographie, ou science du déchiffrement des écritures anciennes, est une discipline parfois indispensable pour pouvoir bien lire et donc bien comprendre nombre de documents d’archives. Nous vous invitons à vous perfectionner à cette pratique.

Inscription via notre formulaire en ligne, par téléphone ou par mail.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

Paleography, or the science of deciphering ancient handwriting, is a discipline that is sometimes essential for accurately reading—and thus fully understanding—many archival documents. We invite you to improve your skills in this field.

Register via our online form, by phone, or by email.

L’événement PALÉOGRAPHIE NIVEAU INTERMÉDIAIRE Carcassonne a été mis à jour le 2026-09-01 par