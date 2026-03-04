Paléontologue en herbe, Parking du site du Vaudobin, Guëprei, Bailleul

Paléontologue en herbe Mardi 27 octobre, 14h30 Parking du site du Vaudobin, Guëprei Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-27T14:30:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

En famille, remontez le temps pour un voyage dans des mers tropicales, peuplées de mystérieuses créatures. Sur la piste de leurs empreintes et de leurs fossiles, vous découvrirez leurs incroyables histoires. Dès 8 ans

Parking du site du Vaudobin, Guëprei Vaudobin Bailleul 61160 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

