PALEOTHON LES AFFAIRES JUDICIAIRES DE L’ANCIEN REGIME Carcassonne

Carcassonne

PALEOTHON LES AFFAIRES JUDICIAIRES DE L’ANCIEN REGIME

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 13:30:00

fin : 2026-06-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-12

L’image que se fait le public des archives est encore imprécise souvent confondues avec des documents tirés des bibliothèques, elles continuent d’être perçues uniquement comme des sources à usage interne, difficiles d’accès et n’offrant d’intérêt que pour les seuls historiens.

Créé en 2008, la Journée internationale des Archives a pour but de valoriser ces dernières, de raconter leurs histoires et de démontrer combien elles comptent, non seulement comme gardiennes du passé, mais aussi comme forces actives jouant un rôle essentiel dans notre société.

Relayant la volonté de cette Journée et son thème 2026 Archives pour la Justice droits, mémoire et avenirs , les Archives départementales de l’Aude Marcel-Rainaud vous proposent une plongée au cœur des archives judiciaires audoises de l’Ancien Régime, sources particulièrement intéressantes pour renseigner la vie quotidienne et les activités des personnes de cette période historique.

N’hésitez pas à vous inscrire pour un atelier, deux, voire plus !

Programme de l’après-midi:

• 13h30-14h Qu’est-ce que la paléographie ?

La paléographie est la science traitant des écritures anciennes et de leur déchiffrement. Elle est le passage obligé pour qui veut accéder à un document comportant des difficultés de lecture. Cette présentation vous permettra d’en saisir tous les enjeux.

• 14h-15h Lectures de procès. Initiation.

• 15h-15h30 L’organisation de la justice sous l’Ancien Régime

• 15h45-16h45 Lectures de procès. Niveau débutant.

• 16h45-17h45 Lectures de procès. Niveau intermédiaire.

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

The public?s image of archives is still unclear: often confused with documents from libraries, they continue to be perceived solely as sources for internal use, difficult to access and of interest only to historians.

Established in 2008, International Archives Day aims to raise the profile of archives, tell their stories and demonstrate how important they are, not only as guardians of the past, but also as active forces playing an essential role in our society.

In line with the Day’s theme for 2026, Archives pour la Justice: droits, mémoire et avenir , the Archives départementales de l’Aude Marcel-Rainaud invites you to delve into the judicial archives of the Ancien Régime in the Aude region, a particularly interesting source of information on the daily lives and activities of people during this historic period.

Don’t hesitate to sign up for one, two or more workshops!

Afternoon program:

? 1:30 pm 2 pm: What is paleography?

Paleography is the science of ancient writing and deciphering. It is the essential step for anyone wishing to access a document that is difficult to read. This presentation will enable you to grasp all the issues involved.

? 2pm-3pm: Trial readings. Initiation.

? 15h-15h30: The organization of justice under the Ancien Régime

? 15h45-16h45: Trial readings. Beginner level.

? 16h45-17h45: Trial readings. Intermediate level.

L’événement PALEOTHON LES AFFAIRES JUDICIAIRES DE L’ANCIEN REGIME Carcassonne a été mis à jour le 2026-05-18 par