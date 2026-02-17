Paloma Papote Sisters with Transistors Nîmes

Paloma Papote Sisters with Transistors Nîmes jeudi 12 mars 2026.

Paloma Papote Sisters with Transistors

250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:30:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Paloma Papote Sisters with Transistors
Projection suivie d’un échange
  .

250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Paloma Papote: Sisters with Transistors
Screening followed by discussion

L’événement Paloma Papote Sisters with Transistors Nîmes a été mis à jour le 2026-02-17 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes