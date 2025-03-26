PANAYOTIS PASCOT – BREST ARENA Brest

PANAYOTIS PASCOT Début : 2026-10-02 à 20:30. Tarif : – euros.

PILLOW LAVA ET JEAN-MARC DUMONTET PRODUCTION PRÉSENTE : PANAYOTIS PASCOTTitre du spectacle : Entre les deuxTexte de présentation « Ca y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept. »CréditsTexte de Panayotis PascotPhotographie: Idriss ‘Yagooz’ TidjaniProduction : Pillow Lava et Jean-Marc Dumontet Production

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29