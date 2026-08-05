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AGENDA · Villefort

PANCRA TRAIL Villefort

dimanche 4 octobre 2026 · Villefort

PANCRA TRAIL Villefort

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
Halle des sports
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
10 10 30 Journée

Villefort

PANCRA TRAIL

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

TRAIL DU LAC DE VILLEFORT

3 parcours
10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac
19 kilomètres La Gratassac
32 kilomètres L’Ubac

Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs

Restauration sur place (food trucks)
Organisateur Association PANCRA TRAIL
TRAIL DU LAC DE VILLEFORT

3 parcours
10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac
19 kilomètres La Gratassac
32 kilomètres L’Ubac

Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs

Restauration sur place (food trucks)
Organisateur Association PANCRA TRAIL   .

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 89 35 28  pancratrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VILLEFORT LAKE TRAIL

3 routes:
10 kilometers walking and trail running: Le Tour du Lac
19 kilometers: La Gratassac
32 kilometers: L’Ubac

Proceeds from the event will be donated to the a.R.CA.D Foundation, which fights digestive cancers

Food available on site (food trucks)
Organizer: PANCRA TRAIL Association

L’événement PANCRA TRAIL Villefort a été mis à jour le 2026-07-27 par 48-OT Mont Lozere

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