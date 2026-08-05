PANCRA TRAIL Villefort
dimanche 4 octobre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
PANCRA TRAIL
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : 10 – 10 – 30 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
TRAIL DU LAC DE VILLEFORT
3 parcours
10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac
19 kilomètres La Gratassac
32 kilomètres L’Ubac
Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs
Restauration sur place (food trucks)
Organisateur Association PANCRA TRAIL
TRAIL DU LAC DE VILLEFORT
3 parcours
10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac
19 kilomètres La Gratassac
32 kilomètres L’Ubac
Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs
Restauration sur place (food trucks)
Organisateur Association PANCRA TRAIL .
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 89 35 28 pancratrail@gmail.com
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English :
VILLEFORT LAKE TRAIL
3 routes:
10 kilometers walking and trail running: Le Tour du Lac
19 kilometers: La Gratassac
32 kilometers: L’Ubac
Proceeds from the event will be donated to the a.R.CA.D Foundation, which fights digestive cancers
Food available on site (food trucks)
Organizer: PANCRA TRAIL Association
L’événement PANCRA TRAIL Villefort a été mis à jour le 2026-07-27 par 48-OT Mont Lozere
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