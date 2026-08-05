Informations pratiques

Villefort

PANCRA TRAIL

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

TRAIL DU LAC DE VILLEFORT

3 parcours

10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac

19 kilomètres La Gratassac

32 kilomètres L’Ubac

Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs

Restauration sur place (food trucks)

Organisateur Association PANCRA TRAIL

TRAIL DU LAC DE VILLEFORT

3 parcours

10 kilomètres marche et trail Le Tour du Lac

19 kilomètres La Gratassac

32 kilomètres L’Ubac

Les bénéfices liés l’évènement sont reversés la fondation a.R.CA.D, qui lutte contre les cancers digestifs

Restauration sur place (food trucks)

Organisateur Association PANCRA TRAIL .

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 75 89 35 28 pancratrail@gmail.com

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English :

VILLEFORT LAKE TRAIL

3 routes:

10 kilometers walking and trail running: Le Tour du Lac

19 kilometers: La Gratassac

32 kilometers: L’Ubac

Proceeds from the event will be donated to the a.R.CA.D Foundation, which fights digestive cancers

Food available on site (food trucks)

Organizer: PANCRA TRAIL Association

L’événement PANCRA TRAIL Villefort a été mis à jour le 2026-07-27 par 48-OT Mont Lozere