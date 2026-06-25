Pandore par la compagnie Epiderme, Théâtre de Cusset, Cusset
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Pandore par la compagnie Epiderme Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Théâtre de Cusset Allier
A partir de 5 ans. Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Rêviez-vous de voir le théâtre depuis la scène, entre cour et jardin ? Nicolas Hubert (danseur) et Pascal Thollet (musicien) vous entraînent sous les projecteurs et ouvrent devant vous la boîte noire de Pandore. Une immersion totale !
Et si nous regardions ce qui n’est pas fait pour être vu, mais pour donner à voir ?
Inversant la direction habituelle du regard, un danseur et un musicien dévoilent l’habitacle d’un théâtre (ses gradins, ses perches, sa machinerie, ses coulisses…), proposant une « visite » insolite, imprégnée de fantômes de théâtre, de mémoires de spectacles, de spectateurs, d’imaginaire collectif et de rêveries singulières : une exploration musicale et mouvementée, autour du rituel partagé d’aller au théâtre, au spectacle, d’espérer y trouver des émotions, des réflexions, une rencontre avec une œuvre…
Vous avez toujours rêvé de voir ce qui se passait sur scène, mais pas depuis votre strapontin : au plus près des coulisses, entre cour et jardin, depuis la scène, sous les projecteurs ? Nicolas Hubert (danseur chorégraphe) et Pascal Thollet (musicien compositeur) vous retournent votre théâtre, en ouvrant devant vous la boite (noire) de Pandore !
Théâtre de Cusset 3 rue du Marché au Blé, 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470309500 https://www.ville-cusset.com/theatre/?direct=true
Rêviez-vous de voir le théâtre depuis la scène, entre cour et jardin ? Nicolas Hubert (danseur) et Pascal Thollet (musicien) vous entraînent sous les projecteurs et ouvrent devant vous la boîte noire…
© Ville de Cusset
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