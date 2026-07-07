Pani – Marilyn Leray, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Pani – Marilyn Leray Samedi 10 avril 2027, 17h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T17:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-10T17:00:00+02:00 – 2027-04-10T18:00:00+02:00

Pani part en quête de la « Mère de la mer », gardienne des océans. Dans un jeu plein de décalage et de liberté, les comédiennes et le musicien font surgir un monde de glace et d’animaux et bousculent nos idées préconçues sur le Groenland. Entre théâtre et musique en direct, ce spectacle nous interpelle sur les liens qui nous unissent à l’environnement et célèbre le courage des enfants qui osent transformer le monde.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/pani-marilyn-leray/ »}]

Sauver les animaux et réconcilier les humains avec la nature, c’est le souhait le plus cher de Pani, petite fille Inuit. Marilyn Leray adapte sur scène le livre de Jørn Riel.

Marco Tsypkine