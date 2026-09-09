AGENDA · Marseille
Panier à Bulles, Bibliothèque du Panier, Marseille
mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque du Panier · Marseille
Informations pratiques
Panier à Bulles Mardi 22 septembre, 17h30 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00
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Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Événement des bibliothèques de Marseille
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