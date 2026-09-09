Panier à Bulles, Bibliothèque du Panier, Marseille

Informations pratiques

Panier à Bulles Mardi 22 septembre, 17h30 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Notre club de lecture mensuel spécial BD/Mangas ! Venez échanger vos lectures, vos coups de cœur, et découvrir nos présentations thématiques sur l’univers du 9e Art.

Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille