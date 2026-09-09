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Panier à Bulles, Bibliothèque du Panier, Marseille

mardi 22 septembre 2026 · Bibliothèque du Panier · Marseille

Panier à Bulles, Bibliothèque du Panier, Marseille

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Panier
Adresse
Place Bargemon, 13002 marseille
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Panier à Bulles Mardi 22 septembre, 17h30 Bibliothèque du Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

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Bibliothèque du Panier Place Bargemon, 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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