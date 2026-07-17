Pankaj Tiwari | The Harvest of Broken Promises, Théâtre Pitoëff, Genève

Informations pratiques

Pankaj Tiwari | The Harvest of Broken Promises 27 – 29 août Théâtre Pitoëff

Plein tarif CHF 30.- / Tarif réduit (AVS, AI, chômeur·euse), jeune (13-20 ans et étudiant·e), UNIRESO, lieu partenaire « Circulez, soyez infidèles ! », professions du spectacle CHF 20.- / Tarif carte 20ans20francs et enfant de 3 à 12 ans CHF 14.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T21:30:00+02:00

Et si le futur de l’agriculture se trouvait dans ses traditions ? En plongeant dans ses propres souvenirs, mêlés à des témoignages recueillis aux quatre coins du globe, l’artiste indien Pankaj Tiwari interroge notre manière de voir le travail de la terre et l’écologie. Lui-même porte un regard critique et documenté sur les progrès techniques qui bouleversent les écosystèmes et le quotidien des paysan·nes depuis les années 1990 et l’avènement du néolibéralisme. En donnant à entendre et à voir leurs réalités, il fait émerger une constellation de pratiques respectueuses et inspirantes.

Originaire de Balrampur, au nord de l’Inde, Pankaj Tiwari est aujourd’hui basé à Amsterdam. Curateur, performeur et auteur, il s’attache à décoloniser l’écologie et à imaginer un théâtre politique capable de s’adresser au plus grand nombre. D’une grande intelligence sensible, The Harvest of Broken Promises tisse témoignages, contes populaires, musique et mythes anciens pour composer une œuvre profondément habitée.

Une création 2026, avec le soutien de la Délégation de la Flandre à Genève

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/pankaj-tiwari-the-harvest-of-broken-promises »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Originaire de Balrampur en Inde, Pankaj Tiwari renverse les points de vue de l’Occident et du Sud global pour décoloniser l’écologie et faire advenir un théâtre à la fois politique et populaire.

Pankaj Tiwari