UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives », Salle Paul Fort Nantes, Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes

Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives », Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Salle Paul Fort Nantes
Adresse
9 Rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle et Free Pass : 11 €

Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives » Vendredi 2 octobre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle et Free Pass : 11 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

CÉCILE LACHARME : VIOLONCELLE, EFFETS / BASTIEN RAUTE : SONORISATION, EFFETS
Violoncelliste éclectique, Cécile Lacharme a d’abord été l’instrumentiste de nombreux artistes. Avec son premier album solo Dérives, elle présente un véritable périple orchestral au coeur des dérapages de nos actualités.
Seule sur scène, elle déploie un univers sonore envoûtant, où le néo-classique rencontre des textures contemporaines. Grâce à la multidiffusion du son, elle exploite la richesse du violoncelle et des effets sonores pour créer des paysages évocateurs, propices à la contemplation et au voyage intérieur, entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne.
Billetterie
Ce concert était initialement prévu le 26 mai. Conservez vos billets, ils restent valables.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/pannonica-recoit-cecile-lacharme/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/683158-pannonica-recoit-cecile-lacharme-derives-release-party »}]
Release Party

© Romain Charrier

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)