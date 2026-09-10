Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives », Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Pannonica reçoit – Cécile Lacharme, « Dérives » Vendredi 2 octobre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

En prévente : Plein : 15 € / Réduit : 13 € / Petit Chat Fidèle et Free Pass : 11 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:30:00+02:00

CÉCILE LACHARME : VIOLONCELLE, EFFETS / BASTIEN RAUTE : SONORISATION, EFFETS

Violoncelliste éclectique, Cécile Lacharme a d’abord été l’instrumentiste de nombreux artistes. Avec son premier album solo Dérives, elle présente un véritable périple orchestral au coeur des dérapages de nos actualités.

Seule sur scène, elle déploie un univers sonore envoûtant, où le néo-classique rencontre des textures contemporaines. Grâce à la multidiffusion du son, elle exploite la richesse du violoncelle et des effets sonores pour créer des paysages évocateurs, propices à la contemplation et au voyage intérieur, entre Asie et Orient, entre âge classique et moderne.

Billetterie

Ce concert était initialement prévu le 26 mai. Conservez vos billets, ils restent valables.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/pannonica-recoit-cecile-lacharme/ »}] [{« link »: « https://billetterie-pannonica.mapado.com/event/683158-pannonica-recoit-cecile-lacharme-derives-release-party »}]

Release Party

© Romain Charrier