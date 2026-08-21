Pannonica reçoit Pull Rouge Matic, Salle Pannonica, Nantes
samedi 24 octobre 2026 · Salle Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Pannonica reçoit Pull Rouge Matic Samedi 24 octobre, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique
Tarif Prévente : 12 € / Petit Chat Fidèle : 12 € / Sur place : 15 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:30:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00
Agenda lo-fi emblématique de Nantes et Loire-Atlantique, Pull Rouge Matic fête ses 20 ans !
SWELL
JOHN DETTMAN-LYTLE : CHANT, GUITARE / SEAN KIRKPATRICK : BATTERIE, VOIX / TIM ADAMS : BASSE / PHILIPPE GUNST : GUITARE, CLAVIERS
Swell, well, well… 1990, San Francisco. David, Sean, Tim et John fondent un monument de l’indie-rock US : Swell. Entre le post-rock de Slint, le slowcore de Codeine, le rock écorché de Chokebore et la lo-fi de Silver Jews, Swell insuffle un son folk unique, un chant monocorde, jamais monotone, une americana très cinématographique. Le groupe se fait rare dans les années 2000. David Freel, la voix de Swell, un temps surnommé « le parrain du lo-fi » s’éteint en 2022, laissant ses camarades porter sa flamme pour une ultime tournée en Europe. Philippe Gunst du groupe belge Fragment se joint aux trois membres originels pour honorer la mémoire d’un songwriter disparu trop tôt.
TROY VON BALTHAZAR
TROY VON BALTHAZAR : GUITARE, CHANT, CLAVIER
Dans la série nostalgie 90’s, voici Troy von Balthazar, ex-Chokebore. Si son groupe défonçait littéralement les codes du grunge pour des affaires très ébréchées, lui compose en solo depuis 2000 des chansons folk guitare/piano, fébriles, sur le fil, sur les poils. Sa patte est inimitable. Son impact trop sous-estimé.
Billetterie
Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/agenda/pannonica-recoit-pull-rouge-matic-swell-troy-von-balthazar/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/pull-rouge-matic/evenements/swell-troy-von-balthazar »}]
Swell + Troy von Balthazar
© Sandra da Fonseca
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