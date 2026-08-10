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Panorama des ponts de Loire, de Montjean-sur-Loire à Saint-Nazaire Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

mardi 17 novembre 2026 · Archives départementales de Loire-Atlantique · Nantes

Panorama des ponts de Loire, de Montjean-sur-Loire à Saint-Nazaire Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Archives départementales de Loire-Atlantique
Adresse
6 rue de Bouillé, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Ouverte à tous, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-17 18:00 – 19:30
Gratuit : oui Gratuit Ouverte à tous, sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Adulte, Senior, Etudiant 

A partir du milieu du XIXe siècle, les ouvrages d’art franchissant la Loire se multiplient et se renouvellent. En aval de Chalonnes-sur-Loire, ce sont aujourd’hui 30 ponts qui témoignent des dynamiques territoriales et de l’évolution des techniques constructives.Animée par monsieur Guillaume Boué, architecte du patrimoine (agence Paume).

Archives départementales de Loire-Atlantique Nantes 44000
0240482387 https://www.nantesrenaissance.fr/


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